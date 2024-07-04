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А вы знаете, как правильно выставлять температуру в кондее в жару? Объясняем

Врач Валеева перечислила 3 основных правила использования кондиционера в жару

Установившаяся на большей части регионов России аномальная жара бьет все немыслимые рекорды. На фоне таких экстремальных температур многие водители подвергаются риску заболевания из-за того, что не осознают, как правильно должен функционировать кондиционер в автомобиле.

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Врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева перечислила три основных правила использования кондиционера в жару.

«Во-первых, если салон автомобиля нагрелся и вы садитесь за руль в раскаленную машину, не стоит сразу же включать кондиционер. Сначала необходимо проветрить салон. Затем выставить на панели кондиционера среднюю температуру, и потом постепенно снижать ее. Резкий перепад температур ведет к значительному переохлаждению организма», – уточнила эксперт.

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Если температура воздуха достигла +30-35°C, то на кондиционере нужно установить температуру примерно на 5-10 градусов ниже. Затем показатель можно опускать по мере комфортного температурного режима в салоне.

Валеева рекомендует не направлять поток воздуха от кондиционера в ноги и вверх, в районе головы.

Воздух должен распределяться равномерно, чтобы не спровоцировать резкое охлаждение организма, объясняет врач. Кроме того, все окна в автомобиле должны быть закрыты при работающем кондиционере во избежание сквозняка, подытожила Валеева.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 1
04.07.2024
Фото:freepik / standert
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