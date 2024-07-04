#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тонировка, ремень безопасности и детское кресло: что еще проверит ГАИ в июле
4 июля
Тонировка, ремень безопасности и детское кресло: что еще проверит ГАИ в июле
В Госавтоинспекции РФ рассказали о проведении...
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
4 июля
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
Грузовик для мегаполиса Sollers Argo оснастили...
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни и град, а также возможны смерчи
4 июля
Ливень, град и смерч – вот список дорог, на которые лучше не соваться!
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни...

Подключение к этой системе в России спасает жизни

В России к системе ЭРА-ГЛОНАСС с начала года подключено рекордное число машин

В России к государственной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС в первом полугодии текущего года подключено более 900 тыс. автомобилей, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Всего на текущий момент в системе ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано более 11 млн транспортных средств. А в рамках параллельного импорта юридические лица, индивидуальные предприниматели и инициативные автовладельцы установили кнопку SOS на 32 тыс. машин.

Бизнес-класс за 2 млн — шикарный бюджетник от FAW

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, растущее количество подключенных к информационной системе автомобилей повышает безопасность для миллионов водителей и пассажиров по всей России. ЭРА-ГЛОНАСС ежегодно спасает тысячи жизней, такая эффективность достигается благодаря цифровому обмену данными со всеми региональными «Системами-112».

«Умное устройство, подключенное к ЭРА-ГЛОНАСС, в среднем, за 19 секунд в цифровом виде передает в службы спасения важнейшие данные для оказания помощи: точные координаты происшествия, направление движения и общие характеристики автомобиля. Это кратно увеличивает шансы спасения жизней и здоровья людей при авариях», – цитирует пресс-служба главу компании.

С начала 2024 года экстренные службы ЭРА-ГЛОНАСС передали более 43 тысяч аварийных вызовов автовладельцев. Причем 82% сообщений отправлено в автоматическом режиме, этот факт свидетельствует о высокой тяжести дорожно-транспортных происшествий. Всего за девять лет функционирования системы спасатели получили 385 тыс. экстренных вызовов.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба АО «ГЛОНАСС»

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Количество просмотров 1
04.07.2024
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0