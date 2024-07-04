Подключение к этой системе в России спасает жизни

В России к системе ЭРА-ГЛОНАСС с начала года подключено рекордное число машин

В России к государственной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС в первом полугодии текущего года подключено более 900 тыс. автомобилей, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Всего на текущий момент в системе ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано более 11 млн транспортных средств. А в рамках параллельного импорта юридические лица, индивидуальные предприниматели и инициативные автовладельцы установили кнопку SOS на 32 тыс. машин.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, растущее количество подключенных к информационной системе автомобилей повышает безопасность для миллионов водителей и пассажиров по всей России. ЭРА-ГЛОНАСС ежегодно спасает тысячи жизней, такая эффективность достигается благодаря цифровому обмену данными со всеми региональными «Системами-112».

«Умное устройство, подключенное к ЭРА-ГЛОНАСС, в среднем, за 19 секунд в цифровом виде передает в службы спасения важнейшие данные для оказания помощи: точные координаты происшествия, направление движения и общие характеристики автомобиля. Это кратно увеличивает шансы спасения жизней и здоровья людей при авариях», – цитирует пресс-служба главу компании.

С начала 2024 года экстренные службы ЭРА-ГЛОНАСС передали более 43 тысяч аварийных вызовов автовладельцев. Причем 82% сообщений отправлено в автоматическом режиме, этот факт свидетельствует о высокой тяжести дорожно-транспортных происшествий. Всего за девять лет функционирования системы спасатели получили 385 тыс. экстренных вызовов.

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Источник: пресс-служба АО «ГЛОНАСС»