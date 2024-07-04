Сдюжит?! Российский электромобиль Атом проверили на прочность

АО «Кама» опубликовало кадры цифровой симуляции краш-тестов электромобиля Атом

В официальных аккаунтах перспективного российского электромобиля Атом появилось видео с фрагментами компьютерной симуляции нескольких краш-тестов. В них грядущую новинку отечественного автопрома подвергают фронтальным соударениям со стеной и барьером с неполным перекрытием, боковым соударениям со столбом и барьером, задним ударам и удары защиты пешехода.

«Результаты показывают, что Атом соответствует целевым показателям безопасности. В этом мы ориентируемся на российские (ТР ТС), европейские (UN ECE R) и китайские (GB) сертификационные требования, а также на рейтинги безопасности, такие как ARCAP, C-NCAP и ENCAP. На следующих этапах мы перейдем к реальным краш-тестам, но продолжим проводить и виртуальные испытания, чтобы совершенствовать безопасность Атома», – говорится в сообщении компании.

Цифровые симуляции краш-тестов уже много лет используются автомобильными инженерами по всему миру (в том числе и в России) – высокоточные физико-математические модели компонентов автомобиля дают максимально близкую к реальности картину удара и позволяют существенно сократить время и затраты на натурные краш-тесты.

Компактный (с длиной кузова 3995 мм) электромобиль Атом разработан стартапом «Кама» и имеет отечественную платформу, но с китайскими комплектующими. Мощность силовой установки – 204 л.с., запас хода – до 500 км. Быстрая зарядка позволит за 8 минут обеспечить пробег в 100 км. Старт серийной сборки – вторая половина 2025-го, цена уложится в диапазон 2,9-4 млн рублей, продавать будут напрямую, без дилеров.

Источник: АТОМ