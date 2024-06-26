У Атома не будет дилерских центров! Вот что об этом известно

Поваразднюк: у электромобилей Атом не будет сети дилеров, только прямые продажи

Цена электромобилей Атом будет находится в диапазоне от 2,9 до 4 млн рублей, автомобили для частных покупателей будут производиться на заводе «Москвич» в первую очередь и появятся уже в конце 2025 года, рассказал в свежем интервью генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк. Каким же образом будет продаваться первый по-настоящему серийный российский электромобиль?

Как отметил Поваразднюк, стартап «Атом» следует концепции прямых продаж, без классической дилерской сети – по примеру компании Tesla и ряда китайских автопроизводителей новой волны.

«С точки зрения продаж частным клиентам мы будем это делать через нашу онлайн-платформу. Пользователи смогут провести необходимые тест-драйвы или в нашем сервисе подписки, или в сервисах каршеринга. А саму покупку совершить на нашей онлайн-платформе, вплоть до доставки к дому. Это максимально удобно. Поэтому дилерских сетей в классическом понимании не будет. Однако будут созданы сервисные центры, где пользователи смогут получить обслуживание и произвести ремонт электромобиля», – пояснил топ-менеджер.

Атом

Напомним, компактный (с длиной кузова 3995 мм) электромобиль Атом разработан стартапом «Кама» (аффилированная к КАМАЗу, но отдельная структура) и имеет отечественную платформу, но с китайскими комплектующими. Дизайн уже «заморожен». Мощность силовой установки 204 л.с., запас хода – до 500 км. Быстрая зарядка позволит за 8 минут обеспечить пробег в 100 км.

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Источник: ТАСС