Сергей Миронов выдвинул идеи повышения доступности автокредитов

Вместо госпрограммы кредитования авто предложили ввести беспроцентную рассрочку

С 1 июля Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и руководитель думской фракции СРЗП, выразил мнение, что это приведет к повышению ставок по автокредитам, особенно для рисковых заемщиков.

Кто в выигрыше?

Но меньше кредитовать покупателей автомобилей банки при этом не станут. Миронов добавил, что в настоящее время цены на автомобили настолько высоки, что без кредитной поддержки купить машину становится все сложнее.

По прогнозам экспертов, в этом году доля новых авто, проданных в рамках автокредитования, достигнет рекордных 70%, и ЦБ ужесточил условия для заемщиков, а не для банков, которые смогут больше заработать.

Лидер социалистов указал, что на финансирование госпрограммы по льготному приобретению отечественных автомобилей в течение 2024–2026 годов будет выделено около 65 млрд рублей. По его мнению, это «капля в море», по сравнению с общим объемом автокредитов, оформленных россиянами в 2023 году, который составил 1,32 трлн рублей.

Миронов также подчеркнул, что текущий процент для участников программы ограничен в пределах «ключевая ставка ЦБ плюс 5%» и уже составляет 21% по обеспеченному кредиту, что он считает сверхжесткими условиями. При этом планируется еще поднять ключевую ставку.

Что делать?

Миронов считает, что для повышения доступности отечественных автомобилей необходимо значительно увеличить финансирование госпрограммы и перейти от кредитования к беспроцентной рассрочке. Он также предложил зафиксировать стоимость автомобилей для участников программы по состоянию на начало года, чтобы эта мера социальной поддержки не отставала от роста ставок по автокредитам и цен на автомобили.

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Источник: СРЗП