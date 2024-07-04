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Новый седан с немецкими технологиями за 1,9 млн рублей – секрет раскрыт

Бренд Jetta обзавелся аккаунтами в российских соцсетях и официальным сайтом в РФ

Автомобильная марка Jetta начала официальное продвижение в России – в начале июня появился паблик марки в соцсети VK, затем профильные СМИ начали получать пресс-релизы, а совсем недавно запустился и официальный сайт. Источник, обративший на это внимание, называет произошедшее раскрытием секрета Полишинеля.

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Jetta VA3
Jetta VA3

Дело в том, что автомобили Jetta продаются в России несколько лет, причем иногда – в автосалонах FAW. Но до настоящего момента российское представительство концерна FAW не подтверждало свою причастность к продажам. Теперь же пресс-служба «FAW Легковые автомобили» разослала пресс-релиз о том, что «бренд Jetta набирает популярность в России», а на запущенном официальном сайте марки можно встретить упоминание «ФАВ-Восточная Европа».

Сама марка Jetta создана в Китае – она «выросла» из совместного предприятия FAW и Volkswagen. Именно поэтому она наследует название одной их популярных фольксвагеновских моделей, а в самих машинах довольно много от VAG.

Jetta VA3
Jetta VA3

Российский сайт предлагает «надежный и доступный седан» VA3 от 1,928 млн рублей, «городской и энергичный кроссовер с немецкими технологиями» VS5 от 2,952 млн рублей и «вместительный кроссовер с немецким ДНК» VS7 за 3,217 млн рублей без учета акций... По данным «Автостат Инфо», в январе-мае в России было продано 1544 автомобиля Jetta, тогда как год назад было всего 138.

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Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
04.07.2024
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