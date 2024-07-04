Тонировка, ремень безопасности и детское кресло: что еще проверит ГАИ в июле

В Госавтоинспекции РФ рассказали о проведении рейдов в июле по всей России

По всей России в июле пройдут рейды ГАИ, в рамках летних проверок инспекторы будут проверять у автовладельцев тонировку на транспортных средствах, уделят внимание безопасности детей и пешеходов, будут выявлять нетрезвых водителей за рулем, а также обратят пристальное внимание на мотоциклистов.

рейды «Нетрезвый водитель» пройдут по стране 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 и 29 июля;

проверки «Ремень безопасности» и «Детское кресло» запланированы на 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля

отлавливать нарушителей правил тонировки планируют 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля;

следить за поведением мотоциклистов и соблюдением ими ПДД инспекторы будут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июля;

рейды «Пешеход» запланированы на 10, 17, 24 и 31 июля, а проверки под названием «Встречная полоса» пройдут в опасных местах различных регионов 4, 5, 11, 12, 13, 18 и 19 июля.

Кроме того, в каждом регионе России пройдут дополнительные рейды, в ходе которых будут отлавливать должников по кредитам и алиментам, а также проверять таксистов и самокатчиков.

Во всех городах и районах республики сотрудники ГАИ будут нести службу в усиленном режиме: количество экипажей ДПС увеличат по максимуму. А в вечернее время на наиболее опасных пешеходных переходах сотрудники Госавтоинспекции будут разъяснять пешеходам важность соблюдения Правил дорожного движения.

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Источник: Рейды ГИБДД