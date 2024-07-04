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Топовая Lada Vesta подешевела

АВТОВАЗ пересмотрел комплектации Lada Vesta в России

В июле АВТОВАЗ пересмотрел комплектации Lada Vesta. В топовых версиях автомобиль подешевел. У обычного седана Lada Vesta больше нет комплектаций Life и Techno 2023 года: они стоили, соответственно, 1,592 и 1,799 млн рублей. У Vesta Cross больше нет таких комплектаций 2023 года, как Life (1,734 млн рублей), Enjoy (1,802 млн рублей) и Techno (1,914 млн рублей). Из-за этого машина подорожала на 12 тыс. рублей.

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross
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При этом топовые комплектации Vesta Cross 2024 г. в. стали доступнее. Так, Lada Vesta Cross Techno’24 с двигателем 106 л.с. и МКП, а также Vesta Cross Techno’24 со 122-сильным мотором и вариатором подешевели на 15 тыс. рублей (1,918 и 1,993 млн рублей соответственно).

Интерьер Lada Vesta
Интерьер Lada Vesta

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У Vesta SW больше нет комплектаций Comfort (1,646 млн рублей), Life (1,722 млн рублей), Enjoy (1,787 млн рублей) и Techno (1,929 млн рублей) 2023 г. в., а версии 2024 г. в. подорожали на 4 тыс. рублей. У Lada Vesta SW Cross больше нет базовой комплектации Life 2023 года за 1,854 млн рублей, а аналогичная комплектация этого года стоит на 12 тыс. рублей дороже.

При этом у Vesta SW и у Vesta SW Cross стали доступнее топовые версии Techno’24 на 20 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
04.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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