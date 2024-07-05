Специалисты рассказали, как обезопасить свою машину от вандалов

«Росгосстрах»: почти половина автомобилистов сталкивались с актами вандализма

Половина российских автовладельцев сталкивались с кражей имущества из машин или повреждением припаркованных автомобилей, показал опрос страховой компании «Росгосстрах».

Наибольшее число преступлений касается машин, оставленных вне парковки (24%), но также страдают автомобили на уличных стоянках (16%), парковках у дома или офиса (6%) и даже в гаражах (3%).

Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург, где 68% респондентов сообщали о повреждениях автомобилей. Также высокие показатели у Красноярска (57%) и Москвы (56%). Наименьшие проблемы с повреждениями автомобилей наблюдаются в Воронеже (28%) и Волгограде (26%).

При этом количество угонов автомобилей в России снижается, и ни один из участников опроса не лишился машины из-за злоумышленников. Однако случаи вандализма остаются частыми: в прошлом году было зарегистрировано почти 2400 таких обращений, а в этом году — уже более 1000, сообщила начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова.

Чтобы защитить автомобиль, специалисты рекомендуют его страховать и ставить на охраняемую парковку. В ходе опроса выяснили, сколько россияне готовы за нее платить.

44% россиян готовы платить за охраняемое место до 2 тыс. рублей в месяц. Почти четверть (24%) — от 2 до 4 тыс. рублей, 19% — до 6 тыс. рублей, 9% — до 10 тыс. рублей и 4% — более 10 тыс. рублей в месяц.

Опрос провели в мае 2024 года среди 1227 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.