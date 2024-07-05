Автоматизация: сборку автомобилей будут выполнять человекоподобные роботы

На автозаводе FAW-Volkswagen в Китае работников заменят человекоподобные роботы

Компания UBTECH по производству человекоподобных роботов в китайском Шэньчжэне, и одно из первых совместных автомобилестроительных предприятий в Китае FAW-Volkswagen анонсировали совместные разработки высокоинтеллектуальных и гибких производственных линий. В рамках этих планов будет построен автоматизированный завод по производству автомобилей.

Целью партнерства станет интеграция человекоподобных роботов в промышленные операции на заводе FAW-Volkswagen в городе Циндао (Восточный Китай). Для реализации этой цели FAW-Volkswagen предоставит UBTECH доступ к производственным линиям на заводе в Циндао. Отмечается, что человекоподобные роботы UBTECH модели Walker S будут задействованы на работах по затяжке болтов, сборке узлов и переносе комплектующих.

Стоит отметить, что промышленный человекоподобный робот Walker S уже проходил процесс «обучения» на заводе китайского производителя электромобилей NIO и в сборочном цехе компании Dongfeng Liuzhou Motor.

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Источник: english.news.cn