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В России наладят сборку кроссовера — запланированы масштабные инвестиции

До конца 2024 года на рынке РФ появится новый кроссовер от китайского бренда SWM

Китайский концерн Shineray Group анонсировал планы по увеличению объемов инвестиции в развитие бренда SWM на рынке России. Об этом сообщила пресс-служба.

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В настоящее время руководство разрабатывает план по инвестированию в акционерный капитал официального дистрибьютора бренда SWM в России ООО «Восток Ветер Рус». В рамках плана по развитию бренда SWM в РФ планируется наладить производство автомобилей по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

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Ожидается, что производственная мощность составит до 40 тыс. автомобилей в год. Производство планируется в Калининграде на заводе «Автотор». По прогнозам, уже в 2024 году на российский рынок выйдет минимум одна новая модель SWM локального производства – кроссовер SWM G03.

Напомним, компания SWM Motors вышла на российский рынок в марте 2024 года, модельный ряд SWM представлен кроссоверами SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. Их производство налажено на калининградском заводе «Автотор». Официальным дистрибьютором автомобилей бренда SWM в РФ является компания «Восток Ветер Рус», в планах которой активное развитие собственной дилерской сети.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
05.07.2024
Фото:Wikimedia
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