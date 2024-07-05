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Наше будущее: летающие беспилотные городские автобусы

В ходе опроса выяснили, какой городской транспорт нужен россиянам

Около четверти (25%) опрошенных россиян считают, что в ближайшем будущем водителей городского общественного транспорта заменит искусственный интеллект.

Опрос, проведенный сервисом кикшеринга МТС Юрент в июне 2024 года, показал, что 17% пассажиров готовы пересесть на беспилотный общественный транспорт, который будет перемещаться по воздуху.

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Почти половина опрошенных (41%) уверены, что общественный транспорт в скором времени претерпит технологические изменения. Наибольшее значение для пассажиров имеет персонализация: 38% хотели бы ездить отдельно от других пассажиров.

Также важным фактором является скорость передвижения: 15% опрошенных считают важным точное соблюдение маршрутов и времени в пути. Новых технологий доставки пассажиров (по воздуху, воде или под землей) ожидают 11% респондентов.

Семнадцать процентов опрошенных видят будущее общественного транспорта за самокатами, а 27% уверены, что и самокаты смогут перемещаться по воздуху.

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Почти половина респондентов полагают, что автомобили останутся основным средством передвижения в городах. При этом 25% считают, что водителей заменит искусственный интеллект, а 34% видят человека оператором беспилотного транспорта. Наиболее вероятным беспилотным транспортом россияне считают автомобили (29%), автобусы (20%) и такси (17%).

Треть респондентов надеется, что в будущем общественный транспорт станет бесплатным. Еще 17% поддерживают идею подписной модели, а 23% – фиксированной платы.

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Алексеева Елена
Фото:Midjourney 5.2
05.07.2024
Фото:Midjourney 5.2
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