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Когда впервые встречаешь НЛО с гуманоидами внутри

Полицейский встретил на шоссе летающую тарелку и попросил водителя соблюдать ПДД

Заместитель шерифа из округа Кроуфорд заметил подозрительное транспортное средство, напоминающее межпространственный крейсер, и решил остановить его для осмотра.

На удивление полицейского, внутри автомобиля находились двое «гуманоидов», которых он описал как дружелюбных.


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Инцидент произошел на пути к фестивалю НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико (США). Полицейский воспользовался возможностью сделать несколько фотографий с необычным транспортным средством.

«Гуманоиды» заверили полицейского в своих мирных намерениях. Им было выдано предупреждение о необходимости соблюдать правила дорожного движения.


Как отмечают в социальных сетях, этот уникальный автомобиль был построен несколько лет назад механиком и актером Стивом Андерсоном из Индианаполиса на базе Geo Metro и сохранил оригинальный 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель с автоматической коробкой передач.

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Кастомный кузов выполнен в форме летающей тарелки с круглым куполом.

А сам владелец «НЛО» признается, что ему нравится привлекать внимание своей уникальной машиной.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 5
06.07.2024
Фото:Carscoops
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