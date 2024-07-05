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5 метров, 286 л.с.: в России появился обновленный «немец», известна цена

В России начались продажи рестайлингового Audi Q8 по цене от 14,7 млн рублей

Дилеры привезли в РФ новое поколение купе-кроссовера Audi Q8 по цене от 14 690 000 руб., следует из объявлений, опубликованных на популярных сайтах. Максимальная цена обновленного Audi Q8 равна 19 250 000 руб.

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Все рестайлинговые Audi Q8 в России продаются с единственной силовой установкой. Это дизельный мотор объемом 3,0 литра и мощностью 286 л.с.

Audi Q8
Audi Q8

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Стоимость машины зависит от количества дополнительных опций. Уточняется, что у Audi Q8 за 14 690 000 руб. дополнительных опций 53, в то время как у самой дорогой модификации их 66.

Q8 получил рестайлинг летом прошлого года. Автомобиль практически не изменился внешне. Основным изменением как во внешности, так и в составе комплектаций стали опциональные фары HD Matrix с лазерным дальним светом. Он может включаться автоматически, когда машина разгоняется до 70 км/ч.

Габариты Audi Q8 4,99*2*1,71 м при колесной базе почти 3 м.

Audi Q8
Audi Q8

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Audi
05.07.2024
Фото:Audi
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