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Эти надежные европейские седаны с автоматом по доступной цене очень быстро раскупают

Дилеры привезли в Россию новые седаны Skoda Rapid из КНР по цене от 2,16 млн рублей

В Россию продолжают ввозить Skoda Rapid из Китая. Эти автомобили быстро раскупают. В последнее время они подорожали: если в июне самый дешевый Rapid стоил 1,95 млн рублей, то сейчас цена поднялась до 2,157 млн рублей.

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За столько машину продает дилер в Стерлитамаке, все необходимые для постановки на учет документы, налоги и сборы входят в стоимость.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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Среди опций: климат-контроль, круиз-контроль, люк, медиасистема с большим сенсорным экраном, кожаный салон. В Казани аналогичный автомобиль обойдется дороже: 2,498 млн рублей.

В плане «техники» эти автомобили одинаковы. Под капотом у них 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и 6-ступенчатая АКП.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
05.07.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.

Недостатки:

замечены не были

Комментарий:

АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.

+5