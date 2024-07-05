Эти надежные европейские седаны с автоматом по доступной цене очень быстро раскупают

Дилеры привезли в Россию новые седаны Skoda Rapid из КНР по цене от 2,16 млн рублей

В Россию продолжают ввозить Skoda Rapid из Китая. Эти автомобили быстро раскупают. В последнее время они подорожали: если в июне самый дешевый Rapid стоил 1,95 млн рублей, то сейчас цена поднялась до 2,157 млн рублей.

За столько машину продает дилер в Стерлитамаке, все необходимые для постановки на учет документы, налоги и сборы входят в стоимость.

Skoda Rapid

Среди опций: климат-контроль, круиз-контроль, люк, медиасистема с большим сенсорным экраном, кожаный салон. В Казани аналогичный автомобиль обойдется дороже: 2,498 млн рублей.

В плане «техники» эти автомобили одинаковы. Под капотом у них 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и 6-ступенчатая АКП.

Skoda Rapid

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»