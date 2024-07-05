Эта кузница мира претендует на звание главного мирового импортера автомобилей

Эксперт Нестеренко объяснил, почему Китай скоро станет мировым автогигантом

Китайские автобренды востребованы на российском рынке, но у автомобилей из КНР есть ряд мелких недоработок, которые нужно усовершенствовать. Таким мнением поделился и.о. президента Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.

Рассуждая о том, как будет развиваться китайский автопром на рынке России, он подчеркнул, что основным преимуществом автопроизводителей из Китая является цена их машин.

Нестеренко отметил, что автомобили одинакового класса и уровня из КНР по цене значительно дешевле, чем бренды Toyota, BMW, Mercedes. Они совсем немного проигрывают им по качеству исполнения. Это не глобальные проблемы, но недоработки. Причем китайцы оперативно устраняют их, сохраняя конкурентоспособность в части цены, подчеркнул Нестеренко.

«Большое количество марок появилось, которые неизвестны рынку. Что касается таких марок, как Haval, Geely, Chery, которые уже давно представлены на рынке, они не просто востребованы, это одни из основных автомобилей, которые сегодня приобретаются», – перечислил эксперт.

В условиях внешнего давления на РФ переориентирование на китайский автомобильный рынок может быть выходом из ситуации, убежден Нестеренко.

«С учетом введения санкций, всевозможных препятствий у нас китайцы сильно продвинулись. Я думаю, что будущее за китайскими автомобилями. Наш автопром очень сильно отстает», – констатирует эксперт.

Нестеренко рассказал о личном опыте управления китайским автомобилем – Chery. Его удивил комфорт во время поездки на Chery, никаких серьезных нареканий эта модель у него не вызвала. Причем он ездил на автомобиле с западными экспертами, которые тоже удивились функционалу китайской машины, особенно на грунтовой дороге.

«Это очень качественная машина, из недоработок – мелкие отказы в электронике. Но обращение к дилеру практически мгновенно решало проблему. Многое зависит от обслуживания», – подчеркивает специалист.

В обозримом будущем «китайские марки будут конкурировать с нынешними лидерами», подытожил Нестеренко.

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Источник: transport-news.ru