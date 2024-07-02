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Каждый третий автомобиль на мировом рынке будет китайским — прогноз аналитиков

AlixPartners: Китай к 2030 году займет треть мирового автомобильного рынка

Доля автомобилей из Китая на мировом авторынке к 2030 году достигнет 33%. Такими прогнозами, сделанными в ходе проведенного исследования, поделились специалисты аналитического агентства AlixPartners.

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Отмечается, что доля рынка будет быстро расти с 21% процента по итогам текущего года, причем большая часть роста будет наблюдаться за пределами Китая. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году китайский автопром увеличит свое присутствие на мировом рынке не менее, чем на 10%.

Китай будет контролировать 12% европейского рынка и 72% внутреннего рынка к концу текущего десятилетия. Этому будут способствовать такие преимущества перед автопроизводителями других стран, как более быстрые сроки разработки новых моделей, а также более низкие производственные затраты на выпуск машин.

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Другими словами, каждый третий проданный в мире автомобиль в 2030 году будет китайского производства. Это шокирующий прогноз для экспертов автоотрасли, анализирующих рост экономики Китая. Причем ожидается, что часть роста автопрома КНР произойдет за счет западных брендов, а доля отечественных брендов увеличится с 59 до 72%.

Но экспертов пугает еще и тот факт, что большая часть дополнительных продаж Китай будет осуществлять за пределами своей страны. Аналитики AlixPartners прогнозируют рост продаж производителей КНР за пределами страны с 3 млн в 2024 году до 9 млн к 2030 году.

Источник: insideevs.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
02.07.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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