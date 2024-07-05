Эта популярная летняя функция нужна далеко не всем и не всегда

Почти половина водителей пользуется кондиционером только в сильную жару

На большей части территорий России воцарилась летняя жара, и мы спешим в тень, в лес, к реке... в своих мечтах. В реальности же мы сходим с ума в душных пробках, раскаляясь на веселом ярком солнышке вместе со своим железным другом, внезапно превратившемся в мобильную печь. Впрочем, кондиционер и климат-контроль ведь никто не отменял! Или все-таки отменяли?

По результатам опроса подписчиков «За рулем» в Viber, 4% автомобилистов, даже имея кондиционер в автомобиле, предпочитают его не использовать, вполне удовлетворяясь открытыми окнами. Еще 13% тоже не используют средство охлаждения, но по иной причине – они просто не имеют оного. Им мы предлагаем охлаждаться иными способами.

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Группа в 17% из примерно 3 тысяч ответивших придерживаются такого мнения: в основном стоит ездить с кондиционером, но иногда можно и окошки приоткрыть. А еще 24% – это те, кто практически постоянно используют кондиционер летом, не выключая.

Наконец, самая многочисленная группа (42%) – это автомобилисты, которые используют кондиционер или климат-контроль только в тех случаях, когда очень жарко. И их вполне можно понять. Заметим лишь, что не заболеть при использовании кондиционера помогут простые правила.