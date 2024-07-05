Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России предлагают возродить советские таксопарки — что это даст водителям
5 июля
В России предлагают возродить советские таксопарки — что это даст водителям
Автоэксперт Сажин допустил в России появление...
В Севастополе легковушка влетела в автобус с пассажирами: подробности аварии
5 июля
В Севастополе легковушка влетела в автобус с пассажирами: подробности аварии
В Севастополе автомобиль въехал в пассажирский...
Водитель и 9-летний пассажир кроссовера погибли в ДТП с участием двух КАМАЗов
5 июля
Водитель и 9-летний пассажир кроссовера погибли в ДТП с участием двух КАМАЗов
На Кубани водитель и ребенок погибли в массовой...

Эта популярная летняя функция нужна далеко не всем и не всегда

Почти половина водителей пользуется кондиционером только в сильную жару

На большей части территорий России воцарилась летняя жара, и мы спешим в тень, в лес, к реке... в своих мечтах. В реальности же мы сходим с ума в душных пробках, раскаляясь на веселом ярком солнышке вместе со своим железным другом, внезапно превратившемся в мобильную печь. Впрочем, кондиционер и климат-контроль ведь никто не отменял! Или все-таки отменяли?

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

По результатам опроса подписчиков «За рулем» в Viber, 4% автомобилистов, даже имея кондиционер в автомобиле, предпочитают его не использовать, вполне удовлетворяясь открытыми окнами. Еще 13% тоже не используют средство охлаждения, но по иной причине – они просто не имеют оного. Им мы предлагаем охлаждаться иными способами.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Группа в 17% из примерно 3 тысяч ответивших придерживаются такого мнения: в основном стоит ездить с кондиционером, но иногда можно и окошки приоткрыть. А еще 24% – это те, кто практически постоянно используют кондиционер летом, не выключая.

Наконец, самая многочисленная группа (42%) – это автомобилисты, которые используют кондиционер или климат-контроль только в тех случаях, когда очень жарко. И их вполне можно понять. Заметим лишь, что не заболеть при использовании кондиционера помогут простые правила.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
05.07.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0