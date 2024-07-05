В России предлагают возродить советские таксопарки — что это даст водителям

Автоэксперт Сажин допустил в России появление гостаксопарков по аналогии с СССР

Наличие у водителей такси обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) является зоной ответственности перевозчика. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Рассуждая о введении в России для таксистов ОСГОП, он отметил, что этот закон может спровоцировать отток водителей такси из сферы перевозок.

«Это не только про жизнь, но и про имущество. Тут палка о двух концах. Не стали бы люди из-за всех этих страховок ремонтировать свое имущество. Как, например, это было с мобильными телефонами. Ведь можно при вызове такси уронить и разбить телефон и обвинить в этом такси», – провел аналогию эксперт.

Сажин убежден, что есть риск появления мошеннических схем, при этом он увидел и положительные моменты от принятия такого закона.

«Если смотреть на порядочность пассажиров, которые пользуются такси, данная мера ответственности все-таки будет нужна. Потому что ОСАГО не покрывает всех расходов. Поэтому многие водители такси не берут расширенную страховку для работы в такси и пользуются обыкновенными», – объясняет эксперт.

Сажин подчеркивает, что такая страховка стоит больших денег, при этом потребитель остается незащищенным. В нововведениях он видит стремление властей навести порядок в службе такси, сделать из агрегаторов крупные транспортные компании. Эксперт не исключает, что в обозримом будущем в России могут появиться государственные таксопарки, как это было во времена СССР.

«Тогда водитель будет выходить на работу не на арендованном такси, а на автомобиле предприятия. Тем, кто берет автомобили на 2-3 дня в аренду, такая страховка, конечно, не будет выгодна. Потому что, когда они будут пересаживаться на другую машину, им снова придется оплачивать страховку», – подчеркивает специалист.

При наличии больших таксопарков весь процесс пассажирских перевозок будет структурирован, убежден Сажин. Душить бизнес – плохо, но сам он не урегулируется, нужно автотранспортное предприятие, которое полностью возьмет на себя ответственность не только за медицинское освидетельствование водителей и техническое состояние транспортных средств, но и за другие вопросы, подытожил Сажин.

Напомним, согласно российскому законодательству, все водители такси обязаны с 1 сентября 2024 года иметь ОСГОП. Эксперты прогнозируют из-за этого массовый отток водителей из сферы пассажироперевозок. А таксопарки просят отсрочить введение этого закона до 2028 года.

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Источник: osnmedia.ru