Водитель и 9-летний пассажир кроссовера погибли в ДТП с участием двух КАМАЗов

На Кубани водитель и ребенок погибли в массовой аварии с зерновозами

Сегодня около 3.15 на трассе Краснодар – Верхнебаканский, в районе новороссийского хутора Горный, произошла массовая авария с погибшими.

Уточняется, что ехавший в сторону Краснодара водитель пустого зерновоза КАМАЗ не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся со встречным зерновозом, груженым зерном, а также автомобилями Chery Tiggo 4 и Hyundai Creta.

Затем грузовик наехал на припаркованный на левой обочине тягач Scania с полуприцепом. Авария унесла жизни водителя Chery Tiggo 4 и его пассажира – 9-летнего мальчика, водитель и пассажир Hyundai Creta получили травмы.

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Источник: Госавтоинспекция Кубани