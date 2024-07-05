Водитель и 9-летний пассажир кроссовера погибли в ДТП с участием двух КАМАЗов
На Кубани водитель и ребенок погибли в массовой аварии с зерновозами
Сегодня около 3.15 на трассе Краснодар – Верхнебаканский, в районе новороссийского хутора Горный, произошла массовая авария с погибшими.
Уточняется, что ехавший в сторону Краснодара водитель пустого зерновоза КАМАЗ не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся со встречным зерновозом, груженым зерном, а также автомобилями Chery Tiggo 4 и Hyundai Creta.
Затем грузовик наехал на припаркованный на левой обочине тягач Scania с полуприцепом. Авария унесла жизни водителя Chery Tiggo 4 и его пассажира – 9-летнего мальчика, водитель и пассажир Hyundai Creta получили травмы.
Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Госавтоинспекция Кубани
Фото:МВД Медиа
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05.07.2024
Фото:МВД Медиа
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