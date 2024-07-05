#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Если у вас не будет этого документа — прилетит штраф с камеры видеофиксации
5 июля
Если у вас не будет этого документа — прилетит штраф с камеры видеофиксации
Моржаретто назвал способ, как простимулировать...
Эти советы помогут молодым водителям овладеть навыками вождения во время дождя
5 июля
Эти советы помогут молодым водителям овладеть навыками вождения во время дождя
Эксперт Алексей Ревин рассказал, как безопасно...
Отечественная коммунальная машина получила уникальный композитный кузов
5 июля
Отечественная коммунальная машина получила уникальный композитный кузов
Смоленский завод КДМ представит дорожную машину...

Эти советы помогут уберечь мотор машины от перегрева в жару

Автоэксперт Попов объяснил, как спасти двигатель машины от перегрева в жару

Перегрев автомобиля в условиях аномальной жары чреват поломкой двигателя, а также негативными последствиями для салона транспортного средства.

Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

Дело в том, что во время жары система охлаждения двигателя может иногда не справляться с нагрузкой, тем более, что температура в моторном отсеке при перегреве может достигать 100 градусов. Поэтому автовладельцу необходимо регулярно следить за исправностью системы охлаждения автомобиля, подчеркивает Попов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Моторный отсек может разогреться до 100 градусов, критичные перегревы исключены – масло, фильтры и различные жидкости рассчитаны на высокую температуру. А вот система охлаждения такого перегрева может не выдержать», – констатирует эксперт.

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

При этом Попов отметил, что температура в салоне машины в жаркие дни достигает +60°C градусов. Снизить ее можно при помощи отражающих чехлов – они не пропускают солнечные лучи, объясняет эксперт. Желательно полностью укрыть ими машину, чтобы не допустить ее нагрева.

Если салон выполнен в черном цвете – спасут специальные шторки на лобовом стекле. Обязательно перед тем, как сесть в машину, нужно хорошо ее проветрить, открыв настежь все двери, чтобы прогнать воздух по всему салону, подытожил Попов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: tvzvezda.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
05.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0