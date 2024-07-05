Эти советы помогут уберечь мотор машины от перегрева в жару

Автоэксперт Попов объяснил, как спасти двигатель машины от перегрева в жару

Перегрев автомобиля в условиях аномальной жары чреват поломкой двигателя, а также негативными последствиями для салона транспортного средства.

Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

Дело в том, что во время жары система охлаждения двигателя может иногда не справляться с нагрузкой, тем более, что температура в моторном отсеке при перегреве может достигать 100 градусов. Поэтому автовладельцу необходимо регулярно следить за исправностью системы охлаждения автомобиля, подчеркивает Попов.

«Моторный отсек может разогреться до 100 градусов, критичные перегревы исключены – масло, фильтры и различные жидкости рассчитаны на высокую температуру. А вот система охлаждения такого перегрева может не выдержать», – констатирует эксперт.

При этом Попов отметил, что температура в салоне машины в жаркие дни достигает +60°C градусов. Снизить ее можно при помощи отражающих чехлов – они не пропускают солнечные лучи, объясняет эксперт. Желательно полностью укрыть ими машину, чтобы не допустить ее нагрева.

Если салон выполнен в черном цвете – спасут специальные шторки на лобовом стекле. Обязательно перед тем, как сесть в машину, нужно хорошо ее проветрить, открыв настежь все двери, чтобы прогнать воздух по всему салону, подытожил Попов.

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Источник: tvzvezda.ru