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Названа необычная причина подорожания топлива в России

Эксперт Терешкин связал восстановление авторынка в России с ценами на топливо

Рост цен на топливо на российских заправках обусловлен восстановлением автомобильного рынка в стране, а также сезонным ростом спроса, считает гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидент «Сколково») Сергей Терешкин.

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Согласно данным Росстата, средняя розничная цена на бензин с 24 июня по 1 июля увеличилась на 0,5%, достигнув 56,09 рубля за литр, а цена на дизтопливо выросла на 0,19%, до 65,84 рубля за литр. За неделю с 25 июня по 1 июля общая инфляция в стране составила 0,66%. Подобное увеличение было зафиксировано 9 января, когда Росстат опубликовал данные за две праздничные недели на рубеже 2023-2024 годов.

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В ближайшие недели темпы роста розничных цен на топливо, вероятно, сохранятся. С одной стороны, сезонный рост спроса совпадает с общим восстановлением автомобильного рынка. С другой стороны, на цены в топливной рознице будет косвенно влиять общее ускорение инфляции, связанное с увеличением бюджетных расходов, считает эксперт.

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Источник: «Прайм»

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 1
05.07.2024
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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