Если у вас не будет этого документа — прилетит штраф с камеры видеофиксации

Моржаретто назвал способ, как простимулировать водителей покупать полис ОСАГО

В России много автовладельцев управляют транспортным средством без страхового полиса ОСАГО, с этой тенденцией нужно бороться при помощи камер фото- и видеофиксации. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Минус опять в том, что это один из немногих этапов, во время которых реально проверяется наличие полиса. Проверки на дорогах у нас практически не проводятся. Довольно часто выясняется, что у большинства водителей нет полиса. О таких случаях говорят, что чуть ли не каждый десятый автомобиль у нас без ОСАГО. Это плохо», – констатирует эксперт.

Комментируя одобренные Советом Федерации РФ поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», Моржаретто рассказал, что ключом решения проблемы сокращения водителей без полисов станут современные технологии.

«А именно – контроль с помощью камер фото- и видеофиксации. Обещают, что до марта следующего года эта функция появится», – подчеркивает эксперт автоотрасли.

Моржаретто напоминает, что полис никто не отменял, его обязательное наличие у водителя прописано в законе. В России с 1 марта 2025 года отменена только обязанность предъявлять полис ОСАГО при совершении неких регистрационных действий в ГАИ, уточняет эксперт.

Напомним, полис ОСАГО ввели в России в 2003 году, с того момента закон несколько раз корректировался, в него вносились дополнения и изменения. Согласно новым принятым поправкам в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», водителей освободили от обязанности предъявлять полис ОСАГО при постановке транспорта на государственный учет.

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Источник: Новости транспорта