Штрафы с камер за ОСАГО — разбираемся, как это будет

Максим Кадаков, «За рулем»: Введение штрафов за ОСАГО с камер мало что изменит

«За рулем» уже сообщал о том, что Госдума поддержала инициативу штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО при помощи камер. Напомним, технически такая возможность имелась еще в 2023 году, но этого до сих про не произошло, потому что у ГАИ и РСА еще нет единой базы и потому что соответствующие поправки в КоАП (о фиксации нарушения не более раза в сутки) пока не приняты.

Тем не менее, теперь это лишь вопрос времени – штрафы за отсутствие ОСАГО точно будут выписываться с помощью камер. На самом деле, они фиксируют этот момент уже сейчас, просто штрафы пока не приходят. О том, что изменит нововведение, поразмышлял главред нашего издания.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– По правде говоря – мало что изменит. Это в Москве, Московской области и Казани камер полно. Но есть регионы, где их гораздо меньше. А есть районы, где на сотню километров одна камера – и ее, конечно же, можно объехать.

Но главное в другом. Нынешняя система не в состоянии проверять на ОСАГО в режиме реального времени весь поток автомобилей, особенно если поток этот велик. Нет мощностей по обработке такого объема информации. И, судя по всему, в ближайшее время они не появятся.

Поэтому проверять на наличие ОСАГО будут только нарушителей ПДД. Превысил скорость? Ага, давай-ка пробьем машину на наличие полиса ОСАГО! То есть, если не превышать, не нарушать разметку – то и на ОСАГО не проверят.

А вот если штраф вам придет и вы посчитаете его несправедливым (полис купили, а штрафы идут), то оспаривать вам придется каждый полученный штраф. И пока даже не очень понятно, какими должны быть действия водителя, чтобы кто-то исправил эту ошибку в базе данных.

Кстати, для регистрации авто в ГАИ полис ОСАГО более не нужен, и теперь больше контроля за наличием этого документа у водителей должно лечь как раз на видеофиксацию...

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Источник: Максим Кадаков