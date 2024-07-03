#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот культовый внедорожник способен преодолевать броды глубиной в 1 метр
3 июля
Этот культовый внедорожник способен преодолевать броды глубиной в 1 метр
Land Rover 31 июля представит самый мощный...
Недовольный ремонтом пенсионер открыл огонь по автомеханикам
3 июля
Недовольный ремонтом пенсионер открыл огонь по автомеханикам
В Иркутской области пенсионер застрелил...
В новогоднюю сказку к Деду Морозу отвезут 2 дополнительных поезда РЖД
3 июля
В новогоднюю сказку к Деду Морозу отвезут 2 дополнительных поезда РЖД
РЖД запустят в 2025 году 8 новых туристических...

Штраф с камер за отсутствие ОСАГО: нужный документ уже подготовили

Минюст подготовил поправки к КоАП для штрафов за езду без ОСАГО

Министерство юстиции России представило поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят правовую основу для наложения штрафов на водителей, не имеющих полисов ОСАГО, с помощью дорожных камер.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Минюст предлагает дополнить действующую статью (12.37 КоАП) о применении штрафов примечанием, уточняющим, что автовладелец может быть оштрафован только один раз в день, даже если нарушение зафиксировано несколько раз.

В случае фиксации нарушения:

«два и более раз в течение суток применительно к каждому транспортному средству после момента первой фиксации такого административного правонарушения автовладелец не привлекается к административной ответственности за второе и последующие случаи в течение суток, когда такое правонарушение было зафиксировано».

Однако количество дней при этом не ограничено, и в месяц у нарушителя может накопиться внушительная штрафная сумма.

Планируемое дополнение к закону создаст правовую основу для применения штрафных санкций после запуска системы выявления водителей без полисов ОСАГО с помощью камер на дорогах.

Однако для запуска системы выявления требуются соответствующие изменения в КоАП.

Корректировка статьи должна устранить дополнительные риски для добросовестных водителей, которые возникли недавно и связаны с отменой обязательного предъявления полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства и возможностью заключать краткосрочные договора ОСАГО.

Рассказали, почему камеры до сих пор не штрафуют водителей без ОСАГО

Без системы контроля эти новшества увеличивают для законопослушных граждан риск встреч на дорогах с водителями без ОСАГО.

Таким образом, добросовестные граждане, имеющие полис, будут вынуждены тратить время и деньги на судебные процессы и исполнительное производство по взысканию средств на компенсацию убытков, возникших не по их вине.

Источник: «Интерфакс»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Андрей Васильев/ТАСС
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:Андрей Васильев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0