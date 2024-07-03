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Для постановки машины на госучет этот документ больше не нужен — закон одобрен

Совет Федерации: полис ОСАГО исключен из списка документов для регистрации авто

Совет Федерации РФ в ходе очередного пленарного заседания одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Соответствующие изменения внесут в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

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Нововведение затронет не только постановку транспорта на учет, но и перерегистрацию в связи со сменой владельца. Также закон разрешит автовладельцам сразу после оформления договора купли-продажи машины снимать ее с учета в ГАИ, не дожидаясь окончания 10 дней.

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Прежний владелец может снять машину с учета после продажи, если договор заключен через портал «Госуслуги» или факт продажи заверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме прежний владелец может обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора через 10 дней со дня продажи.

Также устанавливается, что госучет транспортного средства прекратится по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного автомобиля. Это исключит необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля.

Кроме того, закон расширит список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. В качестве основания для отказа в постановке на учет, включая ситуации со сменой владельца, будет «обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор» в течение положенного срока. Это касается ввезенного физическим лицом в РФ из-за границы транспортного средства.

Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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