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По этим признакам можно узнать о проблемах машины с пробегом: инструкция

Эксперты перечислили 7 тревожных признаков проблемной машины с пробегом

При покупке подержанной машины стоит обратить внимание на семь основных признаков, которые наглядно покажут, как предыдущий владелец обслуживал ее. Об этом рассказали специалисты по автоподбору СберАвто.

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Во-первых, нужно тщательно осмотреть состояние кузова, наличие царапин и потертостей укажут на то, что автовладелец парковался в местах с ограниченным пространством.

Во-вторых, стоит обратить внимание на качество педалей, затертая накладка свидетельствует об агрессивном стиле езды, а волнообразный износ шин – на резкие ускорения и торможения. Поэтому нужно проверить состояние тормозных дисков на степень износа и возможную деформацию.

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В-третьих, лакокрасочное покрытие, если краска нанесена тонким слоем, смежные участки хорошо затонированы для плавного перехода – машина обслуживалась в качественных сервисах. А резкие переходы цвета, заметные под определенным углом освещения, следы частого и некачественного перекрашивания доказывают о факт ДТП. Если толщина слоя превышает 200 микрометров, значит машина не один раз перекрашивалась.

В-четвертых, утечка технических жидкостей, о них расскажут лужи, не исключено, что треснул шланг или вышел из строя радиатор. Чаще всего протекает антифриз, моторное или трансмиссионное масло. Если машину эксплуатировали с низким уровнем масла, это отразится на качестве коробки передач.

В-пятых, чистота и порядок в салоне. Нужно обратить внимание на обивку руля, кресла, коврики под сиденьями. Дверные ручки не должны болтаться, а панель приборов запыленной. На панели приборов должны гореть только синие и зеленые значки, желтые индикаторы сигнализируют о неисправности, а красные предупреждают о риске аварийной ситуации.

Необходимо оценить состояние кондиционера и щеток очистителей, если воздух в салон поступает неравномерно, скорее всего чистку деталей системы охлаждения производили редко. В пользу этого факта говорят внезапное прекращение работы и неприятный запах. Если не менять «дворники» и не чистить их, они будут оставлять на стекле грязные разводы и царапины. Все эти факторы наглядно свидетельствуют о пренебрежительном отношении владельца к машине.

Источник: пресс-служба СберАвто

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
06.07.2024
Фото:Depositphotos
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