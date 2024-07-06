Этот надежный семейный японский кроссовер рекордно подешевел в России

Самый доступный Toyota Rush на российском рынке предлагается за 2,459 млн рублей

Toyota Rush, привозимый в Россию по схеме параллельного импорта, сильно подешевел. За месяц его стоимость снизилась на внушительные 150 тысяч рублей, и теперь самый доступный вариант можно приобрести за 2,459 млн рублей.

С начала года цена Toyota Rush уже снизилась на 250 тысяч рублей.

Toyota Rush

В данный момент за 2,65 млн рублей Toyota Rush предлагается продавцом из Северодвинска. В цену включены все необходимые сборы, включая утильсбор, ЭПТС, а также другие платежи.

Toyota Rush – это семиместный кроссовер с просторным салоном. Хотя дизайн не обладает особой изысканностью, он практичен и функционален. Внутри же вас ждет богатая комплектация: 6 подушек безопасности, многофункциональное рулевое колесо, парковочные датчики сзади, камера заднего вида и много другое.

Интерьер Toyota Rush

Toyota Rush оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с., который работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это простой и надежный агрегат, который не требует особого обслуживания.

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Источник: Автоновости дня