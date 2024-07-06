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Почему эти седаны и хэтчбеки продаются лучше кроссоверов вопреки трендам?

Honda Civic, Toyota Corolla и Nissan Sentra продаются лучше многих кроссоверов

Последние данные демонстрируют, что продажи небольших седанов и хэтчбеков не только не падают, но и демонстрируют устойчивый рост.

Honda Civic, Toyota Corolla, Nissan Sentra – эти три модели стали настоящими лидерами, доказав, что классические формы все еще привлекательны для покупателей.

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Nissan Sentra – настоящий бестселлер. За полгода продажи выросли на впечатляющие 55%, что позволило ей занять второе место в линейке Nissan, обогнав многие внедорожники. Если темпы сохранятся, Sentra может войти в двадцатку самых продаваемых автомобилей в США к концу года.

За полгода продажи Honda Civic выросли на 38%, что вывело модель в топ-20 самых продаваемых автомобилей. Civic уже второй по продажам автомобиль в линейке Honda и, с сохранением темпов, может войти в десятку лидеров к концу года.

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Toyota Corolla – вечная классика. В прошлом году модель заняла 12-е место в рейтинге, но в этом году продажи выросли на 25%. Corolla показывает себя более популярной, чем ее «кроссоверный» собрат – Corolla Cross, продажи которого почти в два раза ниже.

Седаны и хэтчбеки традиционно более экономичны в плане расхода топлива, что особенно актуально в условиях роста цен на бензин. В целом, седаны и хэтчбеки дешевле кроссоверов и внедорожников, что делает их более доступными для широкого круга покупателей.

Не стоит забывать и о других моделях, которые демонстрируют устойчивый рост продаж. Kia Forte, например, за полгода показал увеличение продаж на 13%, что свидетельствует о растущем интересе к доступным и стильным автомобилям.

Источник: Motor1

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Фото:Unsplash
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