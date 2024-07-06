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Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании китайские автомобили

Fit Service: Haval стал самым экономичным в обслуживании брендом в РФ

Китайские автомобили стремительно завоёвывают российский рынок. Доступная цена и привлекательный дизайн делают их все более популярными среди отечественных автолюбителей. Но как обстоят дела с обслуживанием «китайцев»? Насколько дорогим окажется ремонт, если что-то пойдет не так? Международная сеть автосервисов Fit Service провела масштабное исследование, чтобы ответить на эти вопросы.

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Анализ данных о посещении сервисных центров 24 000 китайских автомобилей за последние пять месяцев показал интересные результаты. Ожидаемо в лидеры выбились такие гиганты, как Chery, Geely и Haval. При этом Chery и Geely продемонстрировали впечатляющий рост количества обращений в сервисы – на 29% и 35% соответственно.

Настоящим прорывом года можно назвать Haval, спрос на обслуживание которого вырос на рекордные 95%. В то же время популярность марок Lifan и Great Wall снизилась.

Лидерами по количеству запросов на обслуживание стали Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

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Особого внимания заслуживает рост популярности моделей Haval F7 (+87%) и Geely Coolray (+105%). Это свидетельствует о росте продаж и, как следствие, увеличении количества этих автомобилей на дорогах.

Анализ среднего чека показал, что самым экономичным в обслуживании брендом стал Haval (6 808 рублей), продемонстрировав снижение стоимости по сравнению с прошлым годом на целых 51%. На втором и третьем местах расположились Chery (6 948 рублей) и Geely (7 089 рублей). А вот обслуживание автомобилей Lifan и Great Wall оказалось значительно дороже, что связано с необходимостью более частого ремонта.

Татьяна Овчинникова, директор Fit Service, связывает рост популярности таких марок, как Chery и Geely, с их активными продажами на российском рынке. В то же время, по ее словам, модели старых Lifan и Great Wall требуют более дорогостоящего ремонта.

Источник: ВОН авто

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