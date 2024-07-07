Нарушение есть, а штраф выписывать некому

Полицейский не смог оштрафовать беспилотное такси из-за отсутствия водителя

Полиция Феникса (США) остановила роботакси компании Waymo после того, как оно выехало на встречную полосу движения.

Полицейский подошел к Jaguar I-Pace, на котором базируется беспилотник, но за рулем никого не нашел. Впрочем, он предполагал, что так и будет, роботакси тут не редкость, просто обычно они так грубо не нарушают ПДД.

Роботакси компании Waymo

Но окно водителя в авто по-прежнему опускается, как если бы за рулем он был, и полицейский смог поговорить с сотрудником службы поддержки водителей Waymo через бортовую телекоммуникационную систему автомобиля.

«Ваша машина неоднократно выезжала на полосу встречного движения», — объяснил офицер сотруднику Waymo, который ответил, что проверит информацию в своей компьютерной системе.

Мы не видим видеозаписи инцидента, ведущего к остановке, но когда любопытный прохожий подошел узнать, что происходит, полицейский объяснил, что Waymo выехал на встречную полосу движения в зоне строительства, а затем проехал через перекресток, когда полицейская машина уже начала его преследовать.

В итоге инцидент завершился без каких-либо последствий, а офицер написал в своем отчете: «Не удалось отправить запрос на компьютер».

Роботакси компании Waymo

Waymo сначала отказалась обсуждать этот случай, но когда журналисты заявили, что все равно осветят эту историю, заявила, что Jag не смог правильно сориентироваться, так как «встречал противоречивые строительные указатели».

Действующие законы дорожного движения в США разработаны для водителей-людей и не позволяют выписывать штрафы автономным автомобилям или такси.

Юристы говорят, что это существенный законодательный пробел, который должен быть в ближайшее время ликвидирован.

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Источник: Carscoops