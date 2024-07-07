Машина раскалилась на солнце? Есть простейшие и действенные способы охладить ее

Эксперт «За рулем» перечислил простые способы быстро охладить салон автомобиля

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин напомнил простейшие способы охладить раскаленную на солнце машину. В своем материале он отмечает, что перегревшиеся руль и сиденья проще всего протереть чистой мокрой тряпкой: испаряющаяся вода очень быстро охладит их. При этом салфетками для рук лучше не пользоваться, так как руль может стать липким.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Тронувшись с места, надо постараться побыстрее прогнать горячий воздух наружу. Тут, понятное дело, помогут боковые окна – откройте их хотя бы на несколько минут. Любопытно, что многие советуют открывать не все окна, а по диагонали – дескать, при таком раскладе проветривание ускорится. Ну не знаю, насколько это верно – впрочем, нужно верить в народную мудрость. Хотя, если электропривод имеется только на передних дверях, то про диагонали можно забыть. <...> Если в машине нет кондиционера – а такое, поверьте, встречается, – то вы уже сделали все, что могли.

Специалист отмечает, что иногда включение кондиционера в нагретом автомобиле приводит к растрескиванию ветрового стекла из-за резкого перепада температур. Подобное хоть и редко, но все же случается. Поэтому не стоит направлять ледяной поток сразу на стекло – пусть оно сперва слегка остынет.

Также эксперт не советует включать кондиционер на всю, потому что можно простудиться.

– А вот что совсем просто сделать, так это завести привычку возить с собой канистру с чистой водой. Пятилитровка много места не съест. И неважно, что в горячей машине она нагреется – для протирки руля, сидений и даже, извините, собственной физиономии она вполне подойдет.

Кстати, последнее обстоятельство очень важно: в жару крайне желательно время от времени устраивать себе водные мини-процедуры.

В заключении специалист отметил, что чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.