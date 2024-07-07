Новый минивэн от популярного в России бренда: подробности и характеристики машины

Иван Савельев: Hongqi HQ9 дебютирует на отечественном рынке в мае 2025 года

Российские автолюбители с нетерпением ждали появления на рынке люксового минивэна Hongqi HQ9, который был представлен в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Однако, как стало известно, премьера в России перенесена на май 2025 года.

Причины переноса дебюта пока не называются, но, возможно, связаны с логистическими проблемами, адаптацией к российским условиям или с желанием производителей тщательно подготовить рынок к появлению такой уникальной модели.

Hongqi HQ9

Несмотря на задержку, подробности о Hongqi HQ9 уже известны. Автомобиль получит гибридную систему мощностью 245 л. с., состоящую из 2,0-литрового бензинового двигателя и 48-вольтового стартер-генератора. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат, привод – передний.

Размеры минивэна впечатляют: 5222 х 2005 х 1935 мм, длина колесной базы составляет 3200 мм.

Внутри Hongqi HQ9 царит атмосфера роскоши. Кресла второго ряда обладают повышенным комфортом, оснащены массажером и подставкой для ног, а также электрорегулировками по 16 направлениям.

Интерьер Hongqi HQ9

В числе других опций - 12-канальная акустическая система Dynaudio мощностью 700 Вт, многозонный климат-контроль с фильтром микрочастиц и ароматизатором, а также множество других современных систем комфорта и безопасности.

О цене Hongqi HQ9 в России пока информации нет.

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Источник: IXBT