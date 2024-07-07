Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на автомобиль

Россияне обозначили стоимость и производителя желаемого автомобиля

Компания Webbankir провела интересное исследование среди российских автовладельцев, чтобы выяснить, какую сумму они готовы потратить на покупку автомобиля и какие марки предпочитают. Результаты опроса дают представление о текущих предпочтениях и финансовых возможностях россиян в сфере автопокупок.

Согласно опросу, большинство респондентов (37,5%) рассматривают покупку автомобиля стоимостью от 1 млн до 2 млн рублей. Это ценовой диапазон, в котором россияне надеются найти оптимальное сочетание цены и качества. В идеале за эти деньги они хотели бы приобрести японскую или европейскую иномарку, что говорит о высоких ожиданиях по качеству и надежности.

На втором месте по популярности ценовой диапазон от 2 млн до 3 млн рублей, который готовы рассмотреть 23,1% опрошенных.

Немного меньше, а именно 20,4% респондентов, готовы потратить на автомобиль от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Интересно, что автовладельцев, рассматривающих самые дешевые (до 500 тыс. рублей) и самые дорогие (свыше 3 млн рублей) предложения, оказалось примерно поровну — 9,7% и 9,3% соответственно. Из последней группы около 1% готовы потратить на автомобиль более 5 млн рублей.

Когда речь зашла об идеальном автомобиле, предпочтения россиян распределились следующим образом:

Японские автомобили: 42,6% респондентов выбрали японские марки, что делает их самыми популярными среди опрошенных. Это неудивительно, учитывая репутацию японских автомобилей за надежность и долговечность.

Европейские бренды: 38,9% участников опроса высказались в пользу европейских марок, которые славятся высоким уровнем комфорта, инновациями и качеством сборки.

Китайские автомобили: 30,1% голосов отдают предпочтение китайскому автопрому. Китайские автопроизводители за последние годы значительно улучшили качество своих машин, что не осталось незамеченным российскими потребителями.

Российские автомобили: 26,4% респондентов назвали идеальными для себя отечественные марки. Это говорит о том, что российские автомобили продолжают пользоваться спросом, особенно в условиях экономической нестабильности и санкционного давления.

Корейские бренды: Корейские автомобили предпочли 22,2% опрошенных. Эти марки известны своим хорошим соотношением цены и качества, что делает их привлекательными для многих покупателей.

Американские автомобили: замыкают список предпочтений американские автомобили, которые выбрали 16,2% участников опроса. Несмотря на относительно низкую популярность, они все же находят своих поклонников.

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Источник: Российская газета