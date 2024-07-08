Все звезды сошлись: вышел трейлер фильма про Формулу-1

Появился первый трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

Тизер Формулы-1 – это высокоскоростной монтаж видео гонок под легендарную песню группы Queen «We Will Rock You».

«Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, а теперь и McLaren – все они быстрее нас на прямой. Наш шанс – борьба на поворотах, – говорит Питт в трейлере. – Нам нужно построить нашу машину для боя».

Когда женщина (вероятно, кто-то из руководства команды) спрашивает его: «Как мне сделать ее безопасной?» Он отвечает: «Про безопасность речи не было».

В фильме Питт играет бывшего гонщика, который возвращается в Формулу-1, чтобы стать наставником для Джошуа Пирса (Дэмсон Идрис) и поднять дух вымышленной команды APXGP.

Фильм был снят в сотрудничестве с десятью командами Формулы-1, а среди звезд, которых вы тут увидите: Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодния и Самсон Кайо. Кажется, успех фильму предрешен. Режиссер Джозеф Косински продюсирует этот полнометражный фильм вместе с Джерри Брукхаймером и Чадом Оманом из Jerry Bruckheimer Films. Продюсерами также выступили Брэд Питт, Деде Гарднер и Джереми Кляйнер (Plan B Entertainment), а также Льюис Хэмилтон (Dawn Apollo Films).

Фильм попадет на Apple TV+ по соглашению, которое гарантирует, что картина также получит значительный прокат в кинотеатрах через Warner Bros (один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США).

Дата начала мирового проката картины - 25 июня 2025 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: The Hollywood Reporter