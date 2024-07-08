Машины из стран ЕАЭС в Россию ввозят по-новому: частники нашли лазейку

Шапарин: Импортеры нашли новую схему ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС

Импортеры транспортных средств из числа физических лиц нашли новую лазейку для ввоза автомобилей из стран ЕАЭС по заниженной стоимости. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он напомнил, что, согласно новым правилам таможенного оформления автомобилей, теперь в Россию нельзя ввозить машины по заниженной таможенной стоимости. При этом у импортеров-физлиц все еще есть право льготного ввоза автомобиля по таможенному приходному ордеру (ТПО). Но этим правом можно воспользоваться только один раз в году, подчеркнул Шапарин.

«В отличие от таможенной декларации информация, указанная в ТПО, не "пробивается" по "ценовым справочника", которые формируются Минпромторгом для проверки актуальности таможенной стоимости машин. Этой лазейкой уже начали пользоваться импортеры из Киргизии. По моим данным, уже оформлено несколько сотен документов в Киргизии по ТПО и эти машины уже едут в Россию», – подчеркнул вице-президент НАС.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ подтвердили, что «действие постановления Правительства РФ № 152 от 13 февраля 2024 года распространяется при исчислении утилизационного сбора на транспортные средства, помещенные под процедуру выпуска для внутреннего потребления, ввезенные и оформленные по декларации на товары».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru