#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России могут снизить стоимость принудительной эвакуации — готов проект закона
8 июля
В России могут снизить стоимость принудительной эвакуации — готов проект закона
В Госдуме хотят ограничить стоимость эвакуации...
Лобовое столкновение легковушек на трассе под Рязанью унесло жизни пяти человек
8 июля
Лобовое столкновение легковушек на трассе под Рязанью унесло жизни пяти человек
В Рязанской области в аварии погибли ребенок и...
В спорткаре этого бренда обнаружен дефект — он грозит потерей контроля над машиной
8 июля
В спорткаре этого бренда обнаружен дефект — он грозит потерей контроля над машиной
В США отзовут более 30 тыс. Ford Mustang из-за...

Машины из стран ЕАЭС в Россию ввозят по-новому: частники нашли лазейку

Шапарин: Импортеры нашли новую схему ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС

Импортеры транспортных средств из числа физических лиц нашли новую лазейку для ввоза автомобилей из стран ЕАЭС по заниженной стоимости. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Он напомнил, что, согласно новым правилам таможенного оформления автомобилей, теперь в Россию нельзя ввозить машины по заниженной таможенной стоимости. При этом у импортеров-физлиц все еще есть право льготного ввоза автомобиля по таможенному приходному ордеру (ТПО). Но этим правом можно воспользоваться только один раз в году, подчеркнул Шапарин.

«В отличие от таможенной декларации информация, указанная в ТПО, не "пробивается" по "ценовым справочника", которые формируются Минпромторгом для проверки актуальности таможенной стоимости машин. Этой лазейкой уже начали пользоваться импортеры из Киргизии. По моим данным, уже оформлено несколько сотен документов в Киргизии по ТПО и эти машины уже едут в Россию», – подчеркнул вице-президент НАС.

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

В пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ подтвердили, что «действие постановления Правительства РФ № 152 от 13 февраля 2024 года распространяется при исчислении утилизационного сбора на транспортные средства, помещенные под процедуру выпуска для внутреннего потребления, ввезенные и оформленные по декларации на товары».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
08.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0