Страховщики назвали города, в которых чаще всего воруют имущество из машин

Страховщики выяснили, что водители Петербурга чаще всего страдают от вандалов

Половина из опрошенных российских водителей становились жертвами краж имущества из машины или сталкивались с вандализмом транспортных средств. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах» в ходе проведенного исследования.

В частности, от воровства или вандализма пострадали не только машины, оставленные вне зоны парковки (24%), но и те, которые были припаркованы на уличной стоянке (16%), на парковке около дома или офиса (6%) и в гараже (3%). Больше всего страховщики получили жалоб на это от водителей Петербурга: 68% респондентов заявили о повреждениях машин неизвестными. Жители Красноярска (57%) тоже испытали аналогичные проблемы, среди москвичей таких 56%. Реже всех в России от вандалов страдают автовладельцы Воронежа (28%) и Волгограда (26%).

При этом, по словам начальника управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмилы Юсовой, количество угонов автомобилей в РФ постепенно сокращается. В ходе опроса выяснилось, что ни один из респондентов не лишился своей машины из-за действий злоумышленников.

«Да и в целом мы в первом полугодии получили гораздо меньше заявлений от клиентов по каско о хищении застрахованных в "Росгосстрахе" автомобилей. К сожалению, о случаях вандализма такого сказать нельзя, за прошлый год у нас было почти 2,4 тыс. обращений от страхователей после подобных происшествий, в этом – уже более 1 тыс.», – уточнила начальник управления.

Также в ходе опроса 31% водителей рассказали, что оформили полис каско сразу после покупки автомобиля. Еще 7,5% приобрели страховку спустя некоторое время после приобретения машины, у остальных 61,5% респондентов – ОСАГО. Эксперты советуют в целях безопасности ставить свой автомобиль на охраняемое парковочное место.

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Источник: пресс-служба «Росгосстраха»