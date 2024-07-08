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Вывозили КАМАЗами: на видео показали логово «черных лесорубов»

В Прикамье незаконно вырубили и вывезли 385 кубометров леса на 5,7 млн рублей

Оперативники РУБОП Пермского края совместно с сотрудниками краевого УФСБ и Росгвардии задержали 42-летнего жителя Бардымского района, подозреваемого в организации незаконной вырубке леса и вывозе его на грузовиках с территории двух лесничеств в Прикамье. Семеро его подельников написали явки с повинной и дали признательные показания. Против всех восьми участников преступной группы возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ.

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«Следствием установлено, что спиленную древесину злоумышленники вывозили и сбывали владельцам пилорам. На данный момент оперативникам известно, что участники организованной группы вырубили не менее 385 кубометров хвойного леса на сумму 5,7 миллиона рублей», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе оперативных и следственных мероприятий правоохранители изъяли у фигуранта 15 единиц техники – это лесовозы, трактор, мототехника и прицепы. Кроме того, наложен арест на его денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, а сам мужчина заключен под стражу.

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Источник: МВД Медиа

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Иннокентий Кишкурно
08.07.2024
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