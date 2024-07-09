Полный привод, дизель 2 л и гидроавтомат — достойный «немец» на вторичке за 1,5 млн

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Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Volkswagen Tiguan I с пробегом

Наш эксперт Сергей Зиновьев провел поиски добротного внедорожника, отвечающего следующим условиям: не старше 15 лет, с пробегом до 200 тыс. км и ценой до 1,5 млн рублей. И рекомендует обратить внимание на Volkswagen Tiguan I.

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Эти автомобили оснащены постоянным полным приводом с электронно управляемой муфтой Haldex. Никаких «ручных» возможностей нет, однако предусмотрены различные режимы, достаточные для преодоления сложных участков маршрута.

Муфта Haldex отличается высокой надежностью и устойчивостью к перегреву, а электроника эффективно имитирует работу межколесных блокировок.

За 1,5 млн можно подобрать машину 9-11 лет с пробегом менее 150 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Выбор осложняют двигатели. Самый массовый турбомотор 2.0 (170, 180, 200 л. с.) не славен ни надежностью, ни ресурсом. Младший 1.4 (150 л. с.) ничем не лучше, при полном приводе сочетается только с МКП. Дизель 2.0 (140 л. с.) считают надежнее бензиновых, но в содержании он не дешевле.

Механики при моторах 2.0 нет, только гидроавтомат Aisin TF‑60SN.

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Поэтому ни один из вариантов наш специалист однозначно рекомендовать не может. Однако, если не учитывать детали, связанные с двигателями, в остальном Tiguan является прекрасным автомобилем с крепкой подвеской, практически идеальной эргономикой, очень устойчивым к коррозии кузовом и отличным оснащением.

Подробнее о внедорожниках за 1,5 млн на вторичке читайте здесь.

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen и «За рулем»
09.07.2024
Фото:Volkswagen и «За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Tiguan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+59