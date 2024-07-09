Семья попала в беду — везут в больницу четырехлетнего сына (видео)
В Оренбурге автоинспекторы доставили в больницу мальчика, сломавшего руку
В этот день служба на 17-м километре автодороги Оренбург – Орск обернулась для инспекторов ГАИ Вадима Ткаченко и Мергена Чункеева неожиданным испытанием. К ним за помощью обратился взволнованный мужчина, сообщивший, что его сын играл дома и сломал руку. Отец вез четырехлетнего малыша и супругу в больницу, но попал в пробку.
«Полицейские приняли решение доставить ребенка вместе с мамой в лечебницу на служебном автомобиле. Они включили светозвуковые сигналы и оперативно добрались до медучреждения, где передали юного пациента в руки врачей», – сообщила пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
Судя по видео, поездка выдалась непростой, однако бравые автоинспекторы справились с испытанием на отлично. Родители мальчика искренне поблагодарили правоохранителей – отец разместил в соцсети большой благодарственный пост. Вот он, пример хорошо выполненной работы!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: МВД Медиа
09.07.2024
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