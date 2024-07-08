Бескапотный полноприводник ГАЗ — первая информация!

На ГАЗе разрабатывают грузовик с кабиной Валдай Next и шасси Садко Next

В Сети опубликована первая фотография ходового образца нового полноприводного грузовика российской разработки. Разместивший изображение источник утверждает, что на ГАЗе работают над альтернативой грузовику Садко Next, имеющему капотную компоновку. В отличие от оного, у новой машины кабина бескапотная.

По фото несложно определить, что именно это за кабина – на шасси, в котором также без особого труда узнается платформа Садко Next, водружена кабина, применяющаяся в семействе моноприводных среднетоннажников Валдай Next, а изначально унаследованная от китайского Foton.

Цели такой разработки понятны: бескапотная компоновка позволяет увеличить длину надстройки в случае с фургоном, а также получить версию седельного тягача в сравнительно небольших габаритах. Не исключено, что на сфотографированном образце моделируется именно она. Судя нижней части кабины, для полноприводного бескапотника планируется оригинальный передний бампер.

Сообщается, что заснятый экспериментальный образец начали собирать два года назад, но нынешний статус проекта и его прогресс пока неизвестен...

Источник: Автопоток