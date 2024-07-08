Запчасти для китайских машин сильно подорожали

НАПИ: запчасти для китайских автомобилей подорожали за год на 26%

Запчасти по страховой корзине (которые чаще всего используются при восстановлении после аварий) для китайских машин подорожали в РФ с июня 2023 года по июнь текущего года на четверть.

Специалисты агентства НАПИ проанализировали цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковушек от агрегаторов. Средняя цена на оригинальные запчасти выросла на 26,1%.

Так, передний бампер подорожал почти на 58% (до 38,3 тыс. рублей), лобовое стекло – на 57%, до 51,5 тыс. рублей. Передние правые двери стали дороже на 51%, задние левые – на 48%. Подешевели только передние крылья (минус 15%).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: маркетинговое агентство НАПИ