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Запчасти для китайских машин сильно подорожали

НАПИ: запчасти для китайских автомобилей подорожали за год на 26%

Запчасти по страховой корзине (которые чаще всего используются при восстановлении после аварий) для китайских машин подорожали в РФ с июня 2023 года по июнь текущего года на четверть.

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Специалисты агентства НАПИ проанализировали цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковушек от агрегаторов. Средняя цена на оригинальные запчасти выросла на 26,1%.

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Так, передний бампер подорожал почти на 58% (до 38,3 тыс. рублей), лобовое стекло – на 57%, до 51,5 тыс. рублей. Передние правые двери стали дороже на 51%, задние левые – на 48%. Подешевели только передние крылья (минус 15%).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: маркетинговое агентство НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
08.07.2024
Фото:Depositphotos
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