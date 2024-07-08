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После этого инцидента качество дорог в Калужской области проверит прокуратура

Эвакуацией 93-летней пенсионерки в ковше трактора заинтересовалась прокуратура

Сотрудники прокуратуры Бабынинского района Калужской области организовали проверку информации по поручению областной прокуратуры, о состоянии качества дороги и невозможности проезда по ней кареты скорой помощи к пациентам.

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Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Напомним, сегодня в Сети распространилась информация о том, что в поселке Холопово Бабынинского района пенсионерку в возрасте 93 лет местные жители подвозили к машине скорой помощи в ковше трактора. Таким способом жители были вынуждены воспользоваться из-за того, что дорогу очень сильно размыло на фоне дождей, и «скорая» попросту не смогла проехать к дому пациентки.

Проверка, организованная по данному факту, даст оценку ситуации, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Источник: kaluga.aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Александр Артёменков/ТАСС |Соцсети
08.07.2024
Фото:Александр Артёменков/ТАСС |Соцсети
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