Стала известна цена пикапа Sollers ST8, в основе которого китайский JAC T8
Отечественный пикап Sollers ST8, основанный на китайской модели JAC T8, будет стоить от трех миллионов рублей.
По данным Mash, кузов машины будет усовершенствован, чтобы оправдать цену, которая в два раза выше, чем у аналогичной модели в Китае.
Презентация Sollers ST8 состоялась вчера на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Планируется, что пикап появится в продаже к концу года, хотя это пока не точно. Автомобиль собирают в России из китайских комплектующих.
Интересно, что цена Sollers ST8 будет начинаться от 3 млн рублей, в то время как его аналог JAC T8, импортируемый из Китая, продается в России от 2 999 000 рублей. В Китае же этот пикап стоит (в пересчете на рубли) от 1,2 до 1,9 млн рублей.
Ранее, когда во Владивостоке начинали собирать предыдущую модель Sollers ST6 (цена – от 2 191 000 рублей), российское представительство JAC сняло с продажи его аналог, китайский T6.
В настоящее время JAC T8 все еще доступен на сайте китайского производителя.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
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Источник: Телеграм-канал Mash