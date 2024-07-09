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Стала известна цена пикапа Sollers ST8, в основе которого китайский JAC T8

Телеграм-канал Mash: российский пикап Sollers ST8 будет стоить от 3 млн рублей

Отечественный пикап Sollers ST8, основанный на китайской модели JAC T8, будет стоить от трех миллионов рублей.

По данным Mash, кузов машины будет усовершенствован, чтобы оправдать цену, которая в два раза выше, чем у аналогичной модели в Китае.

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Российского «близнеца» пикапа JAC T8 показали на промвыставке

Презентация Sollers ST8 состоялась вчера на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Планируется, что пикап появится в продаже к концу года, хотя это пока не точно. Автомобиль собирают в России из китайских комплектующих.

Интересно, что цена Sollers ST8 будет начинаться от 3 млн рублей, в то время как его аналог JAC T8, импортируемый из Китая, продается в России от 2 999 000 рублей. В Китае же этот пикап стоит (в пересчете на рубли) от 1,2 до 1,9 млн рублей.

Ранее, когда во Владивостоке начинали собирать предыдущую модель Sollers ST6 (цена – от 2 191 000 рублей), российское представительство JAC сняло с продажи его аналог, китайский T6.

В настоящее время JAC T8 все еще доступен на сайте китайского производителя.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Источник: Телеграм-канал Mash

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Алексеева Елена
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 1
09.07.2024
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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Отзывы о JAC T6 Pickup

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