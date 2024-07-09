Названа причина, из-за которой авто из Китая не смогут потеснить в РФ «европейцев»

Эксперт Сажин объяснил, почему КНР не сможет вытеснить европейцев с рынка РФ

Китайские автомобили не смогут вытеснить европейские машины с рынка России, потому что россияне все еще не доверяют китайскому автопрому. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

Он подчеркнул, что с появлением на российском рынке новых брендов из Китая подержанные «немцы» и «японцы» все еще остаются востребованными у жителей РФ. Важными составляющими при выборе автомобиля по-прежнему являются безопасность, комфорт и доступность, констатирует эксперт. Если каким-то из этих критериев покупатель может пренебречь, то в качестве альтернативы рассматривается покупка машины из Китая, отмечает Сажин.

«Китай до конца не вытеснит европейцев с рынка по причине того, что недоверие к китайцам у людей еще сохраняется. С тех времен, когда у нас на рынках начали появляться китайские товары не самого лучшего качества», – объясняет эксперт.

Рассуждая о том, сможет ли китайский автопром вытеснить европейский, Сажин сказал, что китайцам нужно зарекомендовать себя с хорошей стороны. Китайские машины должны быть конкурентоспособными с такими машинами, к которым привык российский покупатель – а это, в первую очередь, европейские автомобили, подчеркнул Сажин.

Эксперт выразил опасения, что Россия может попасть в зависимость от китайского автопрома, как это уже было с европейскими автопроизводителями, после ухода которых «мы остались у разбитого корыта», подытожил Сажин.

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Источник: osnmedia.ru