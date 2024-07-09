Новые штрафы до 30 тыс. рублей — Госдума рассмотрит законопроект

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей СИМ

Госдума РФ на очередном пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедами.

Авторами инициативы стала группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 12.8.1, предусматривающей штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения и невыполнения требования о прохождении процедуры медосвидетельствования.

Что касается велосипедистов, для них сохраняются действующие санкции, согласно которым при передвижении в нетрезвом виде им грозит штраф в размере от одной до 1,5 тыс. рублей. Если пользователь СИМ или велосипедист скрылись с места ДТП с их участием, им грозит наказание в виде штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей, если в их действиях не будет признаков уголовно наказуемого деяния.

За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается штраф от 500 до 800 рублей, если скорость движения составила от 5 до 10 км/ч; сумма штрафа будет от двух до 2,5 тыс. рублей за превышение скорости на величину от 10 до 15 км/ч; от трех до 3,5 тыс. рублей – за превышение на 15-20 км/ч. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф может составить от четырех до пяти тысяч рублей.

За нарушение требований ПДД к перевозке грузов и буксировке водителей СИМ или велосипедистов депутаты предлагают штраф в размере одной тысячи рублей. Наказание в виде штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей предлагается в ситуациях с нарушением правил перевозки людей, в том числе за езду вдвоем на одном электросамокате. За перевозку детей на самокате штраф может составить пять тыс. рублей.

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Источник: tass.ru