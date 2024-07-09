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Эти 5 кроссоверов ни в чем не уступают популярным моделям, а в чем-то и превосходят

Эксперт Давиденко назвал топ-5 недооцененных в России кроссоверов с пробегом

При выборе автомобилей с пробегом покупатели зачастую акцентируют свое внимание на популярных моделях. Хотя на российском рынке присутствуют варианты кроссоверов, недооцененных покупателями. Об этом рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

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Он перечислил пять моделей на вторичном рынке с уникальными характеристиками и отличным функционалом. Речь идет о Toyota Venza, Renault Koleos, Honda Crosstour, Mitsubishi Eclipse Cross и Jeep Renegade.

«Все эти модели менее популярны, чем другие массовые кроссоверы. Однако это не делает их хуже – наоборот, они могут оказаться выгодной покупкой благодаря более низким ценам при схожих характеристиках и уровне надежности», – убежден эксперт.

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Например, у Toyota Venza просторный салон, отличный ресурс двигателя и проверенная временем автоматическая коробка передач. Автомобиль не уступает RAV4 того же возраста, причем у него на порядок надежнее трансмиссия, перечислил Давиденко.

Что касается Renault Koleos – он дешевле X-Trail с аналогичным пробегом, но при этом у него больше клиренс и вместительный багажник. А самое главное – все детали автомобиля взаимозаменяемы, подчеркивает эксперт.

Renault Koleos
Renault Koleos

Jeep Renegade отличают отличные внедорожные качества в своем классе, у Mitsubishi Eclipse Cross – полный привод и большой набор опций, а Honda Crosstour будет отличной альтернативой более распространенным кроссоверам.

Давиденко рекомендует при выборе кроссовера на вторичном рынке обратить внимание и на эти недооцененные модели, возможно, именно среди них удастся найти идеальный вариант для себя, подытожил Давиденко.

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota | Renault
Количество просмотров 1
09.07.2024
Фото:Toyota | Renault
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