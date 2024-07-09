Осенью в России появится в продаже рамный внедорожник нового поколения
На авторынок России в третьем квартале 2024 года официально выйдет флагманский внедорожник Haval H9 нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна.
«Новый Haval H9 получил актуальный дизайн и приобрел ряд современных технологических решений, сохранив рамную конструкцию кузова и бескомпромиссный внедорожный арсенал. Старт продаж состоится в третьем квартале 2024 года», – говорится в сообщении пресс-службы.
Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж. Рамный внедорожник Haval H9 оснащается двумя типами двигателя: бензиновым с турбонаддувом объемом 2,0 л и новым турбированным дизельным мотором объемом 2,4 л. Мощность бензиновой версии – 218 л. с., крутящий момент – 380 Нм, она агрегатируется с автоматической трансмиссией с 8 передачами.
Передняя подвеска автомобиля – независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. В длину автомобиль достигает 4950 мм, размер колесной базы – 2850 мм.
В списке оснащения заявлены трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.
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Источник: haval.ru
Отзывы о Haval H9 ()
отличная машина
нет
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.