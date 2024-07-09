Еще один завод наладил производство автомобилей в России

Минпромторг: на экс-заводе Volkswagen в Калуге запущено производство автомобилей

В Калуге на заводе АГР (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) запущено серийное производство автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Уже началось производство, мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе с их (АГР. – Прим. ред.) потенциальными партнерами», – уточнил глава ведомства.

Напомним, завод Volkswagen в Калуге начал функционировать в 2007 году по методу крупноузловой сборки, а спустя два года наладил сборку по полному циклу. До 2023 года владельцем Volkswagen в Калуге являлась компания «Фольксваген Груп Рус». С конвейера сходили модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В 2022 году завод приостановил работу и поставки автомобилей на рынок России.

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Источник: tass.ru