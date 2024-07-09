Рама, полный привод, клиренс 210 мм – когда и где российская сборка?
«За рулем» уже сообщал, что на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге состоялась презентация полноприводного пикапа Sollers ST8. Как известно, фактически это JAC T8 под маркой Sollers, «старший брат» уже производящегося во Владивостоке Sollers ST6, он же JAC T6.
Новая машина – рамный пикап с системой полного привода и дорожным просветом в 210 мм, он будет комплектоваться дизельным двигателем в паре с 6-ступенчатой МКП. И дизель, и коробка уже локализованы на заводах группы Соллерс в Елабуге и Заволжье. Собирать сами машины также будут в России.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
– Серийное производство ST8 по технологии полного цикла будет налажено до конца 2024 года на площадке индустриального парка УАЗ в Ульяновске. Правда, обещают пока только пилотную партию.
У пикапа будет двухлитровый дизель (его тоже представили на «Иннопроме») и шестиступенчатая механическая коробка передач, которые уже производятся на заводах группы Соллерс в Елабуге и Заволжье с высоким уровнем локализации базовых деталей. Старт продаж пикапов Sollers ST8 намечен на первый квартал 2025 года. Цены объявят ближе к началу продаж.
Все спрашивают про автомат. Думаю, на ST8 автомат скоро появится. И еще спрашивают: почему ST6 на Дальнем Востоке собирают, а ST8 – в Ульяновске? Полагаю, что всю сборку перенесут в Ульяновск. Через некоторое время проверим.
В Соллерс говорят, что модель оснащена продвинутыми системами и электронными ассистентами, в салоне широко применены цифровые решения. Старт продаж пикапов Sollers ST8 намечен на первый квартал 2025 года. Ориентир по цене – от 3 млн рублей.
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Источник: Максим Кадаков