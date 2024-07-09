Рама, полный привод, клиренс 210 мм – когда и где российская сборка?

Пикапы Sollers ST8 начнут выпускать в Ульяновске уже в 2024 году

«За рулем» уже сообщал, что на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге состоялась презентация полноприводного пикапа Sollers ST8. Как известно, фактически это JAC T8 под маркой Sollers, «старший брат» уже производящегося во Владивостоке Sollers ST6, он же JAC T6.

Sollers ST8

Новая машина – рамный пикап с системой полного привода и дорожным просветом в 210 мм, он будет комплектоваться дизельным двигателем в паре с 6-ступенчатой МКП. И дизель, и коробка уже локализованы на заводах группы Соллерс в Елабуге и Заволжье. Собирать сами машины также будут в России.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

Максим Кадаков, За рулем

– Серийное производство ST8 по технологии полного цикла будет налажено до конца 2024 года на площадке индустриального парка УАЗ в Ульяновске. Правда, обещают пока только пилотную партию.

У пикапа будет двухлитровый дизель (его тоже представили на «Иннопроме») и шестиступенчатая механическая коробка передач, которые уже производятся на заводах группы Соллерс в Елабуге и Заволжье с высоким уровнем локализации базовых деталей. Старт продаж пикапов Sollers ST8 намечен на первый квартал 2025 года. Цены объявят ближе к началу продаж.

Все спрашивают про автомат. Думаю, на ST8 автомат скоро появится. И еще спрашивают: почему ST6 на Дальнем Востоке собирают, а ST8 – в Ульяновске? Полагаю, что всю сборку перенесут в Ульяновск. Через некоторое время проверим.

Sollers ST8

В Соллерс говорят, что модель оснащена продвинутыми системами и электронными ассистентами, в салоне широко применены цифровые решения. Старт продаж пикапов Sollers ST8 намечен на первый квартал 2025 года. Ориентир по цене – от 3 млн рублей.

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Источник: Максим Кадаков